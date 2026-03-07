Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Innalilahi, Vidi Aldiano Meninggal Dunia

Sabtu, 07 Maret 2026 – 17:57 WIB
Innalilahi, Vidi Aldiano Meninggal Dunia - JPNN.COM
VIDI alias Vidi Aldiano. Foto: Arsip Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Vidi Aldiano alias VIDI dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu (7/3) sore.

Kabar duka tersebut diungkapkan oleh pihak keluarga melalui pesan kepada awak media.

"Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah, sahabat kita tercinta, Vidi Aldiano, pada Sabtu, 7 Maret 2026," ungkap perwakilan keluarga.

Baca Juga:

Pihak kemudian keluarga memohon doa untuk almarhum Vidi Aldiano.

"Kami memohon doa agar almarhum diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan," lanjutnya.

Adapun Vidi Aldiano alias VIDI meninggal dunia dalam usia 35 tahun.

Baca Juga:

Suami Sheila Dara itu mengembuskan napas terakhir seusai berjuang sembuh melawan kanker.

Semasa hidup, Vidi Aldiano dikenal sebagai penyanyi yang memiliki banyak hit.

Penyanyi Vidi Aldiano alias VIDI dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu (7/3) sore.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Vidi Aldiano  VIDI  Vidi Aldiano Meninggal Dunia  Vidi Aldiano kanker 
BERITA VIDI ALDIANO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp