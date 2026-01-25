Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Innalillahi, 2 Polisi Meninggal dalam Tugas Penanganan Longsor KBB

Minggu, 25 Januari 2026 – 15:06 WIB
Petugas rescue melakukan pencarian terhadap korban tertimbun longsor di Kampung Babakan RT 05 RW 11 Pasirkuning, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (24/1/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG BARAT - Innalillahi. Dua anggota Polsek Cisarua meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan lalu lintas saat hendak menuju lokasi bencana longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), pada Sabtu (24/1).

Dua personel bhabinkamtibmas yang meninggal dunia, yakni Aiptu Hendra Kurniawan dan Aipda Muhammad Jerry Sonconery menjadi korban kecelakaan saat terlibat langsung dalam operasi penanggulangan bencana.

“Dua anggota kami kemarin ketika terlibat dalam penanggulangan bencana ini menjadi korban laka lantas,” kata Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan di Bandung, Minggu.

Rudi menegaskan bahwa atas peristiwa tersebut, kedua personel dinyatakan gugur dalam tugas dan memperoleh penghargaan dari Kapolri berupa kenaikan pangkat satu tingkat.

“Ini sudah dikebumikan tadi malam satu orang dan pagi ini satu orang dan mereka memperoleh penghargaan dari Bapak Kapolri dengan kenaikan pangkat,” katanya.

Rudi menegaskan pihaknya menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya dua anggota tersebut dan memastikan seluruh hak serta penghargaan kepada keluarga akan dipenuhi sesuai ketentuan.

Adapun Aiptu Hendra Kurniawan tercatat berdomisili di Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, sedangkan Aipda Muhammad Jerry Sonconery berdomisili di Kampung Ciputri, Kelurahan Cigugur Tengah, Kota Cimahi.

Kecelakaan terjadi sekitar pukul 15.30 WIB ketika kedua anggota tengah dalam perjalanan menuju lokasi longsor di Jalan Cimeta, Kampung Cimeta, Desa Tugumukti, Kecamatan Cisarua.

Dua polisi meninggal dunia dalam tugas penanganan longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

TAGS   Longsor  Longsor KBB  Polisi  Polisi Meninggal 
