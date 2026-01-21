Innalillahi, Anak Keempat Rizal Armada Meninggal Dalam Kandungan

Rabu, 21 Januari 2026 – 09:19 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Vokalis band Armada yakni Tsandy Rizal Adi Pradana alias Rizal Armada menyampaikan kabar duka.

Anak keempat Rizal Armada dan istri, Monica Imas meninggal dunia dalam kandungan pada Selasa (20/1).

Kabar duka tersebut diungkapkan oleh Rizal Armada melalui akun miliknya di Instagram.

Dia membagikan foto hasil USG calon buah hati dengan latar belakang Masjid Nabawi, Madinah.

"Innalillahi wainna ilaihi raji’un. Telah meninggal anak ke-4 kami, Gameela Az Zahra Putri Pradana binti Tsandy Rizal Adi Pradana," ungkap Rizal Armada.

Pelantun Asal Kau Bahagia itu mengatakan buah hatinya meninggal dalam usia 7 bulan dalam kandungan.

Rizal Armada pun memohon doa untuk almarhumah anak keempatnya tersebut.

"Meninggal di dalam kandungan usia 7 bulan. Mohon doanya dari sahabat semua, semoga Allah merahmati dan memberikan perlindungan nya untuk kita semua," jelas pria berusia 40 tahun itu.