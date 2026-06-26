Innalillahi, Ayah Cella Kotak Meninggal Dunia

Jumat, 26 Juni 2026 – 11:11 WIB

jpnn.com, BANYUWANGI - Ayah Cella Kotak, Achmad Handoko dikabarkan meninggal dunia pada Jumat (26/6).

Kabar duka tersebut diungkapkan oleh vokalis Kotak, Tantri Syalindri alias Tantri Kotak.

Dia mengungkapkan bahwa ayah Cella Kotak mengembuskan napas terakhir di Banyuwangi.

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"Innalillahi wainna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke Rahmatullah Ayahanda dari @cellanadalam di Banyuwangi," ungkap Tantri Kotak.

Pelantun Masih Cinta itu memohon doa untuk almarhum Achmad Handoko.

Selain itu, Tantri Kotak juga menyampaikan belasungkawa kepada Cella Kotak dan keluarga.

"Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya yang mengenal Almarhum. Dan mohon diselipkan doa.Turut berduka cita yang mendalam ya Mang," tambahnya.

Tantri Kotak kemudian menyampaikan informasi seputar rumah duka yang berada di Banyuwangi.