Innalillahi, Ayah Pevita Pearce Meninggal Dunia

Senin, 30 Agustus 2021 – 18:26 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kabar duka datang dari aktris berdarah Indonesia - Inggris, Pevita Pearce.



Melalui unggahan di Instagram, Pevita memperlihatkan dirinya bersama sang Ayah, Bramwell Pearce, dan kakaknya, Keenan Pearce.



Dalam foto itu, bintang film 5 cm tersebut mengisyaratkan kepergian Ayahnya.



"It looks like the end. It seems like a sunset but in reality it is a dawn when the grave locks you up that is when your soul is freed (Itu terlihat seperti akhir. Itu tampak seperti matahari terbenam tetapi kenyataannya, itu sebuah fajar ketika tubuhmu memasuki liang lahat saat itulah jiwamu dibebaskan)," tulis Pevita Pearce, Senin (30/8).



Melalui Instagram Story lainnya, perempuan 28 tahun itu juga mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya.



"Until we meet again Dad (sampai kita bertemu lagi, Ayah)," kata Pevita Pearce.



Kakak bintang film Sebelum Iblis Menjemput Itu, Keenan Pearce juga mengumumkan kabar duka tersebut.



"Rest in peace Dad (istirahatlah dengan damai Ayah)," ucap Keenan Pearce melalui akunnya di Instagram.



Namun, hingga kini belum diketahui penyebab kepergian ayahanda Pevita Pearce dan Keenan Pearce itu. (mcr7/jpnn)



