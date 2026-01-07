Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Innalillahi, Ayah Venna Melinda Meninggal Dunia

Rabu, 07 Januari 2026 – 10:20 WIB
Innalillahi, Ayah Venna Melinda Meninggal Dunia - JPNN.COM
Venna Melinda bersama ayahnya, Jimmy Rekartono (kiri), serta Verrell Bramasta. Foto: Instagram/vennamelindareal

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus politikus, Venna Melinda menyampaikan kabar duka atas kepergian ayahnya, Jimmy Rekartono.

Adapun almarhum mengembuskan napas terakhir pada Selasa, 6 Januari 2026.

Kabar tersebut diungkapkan oleh Venna Melinda melalui akun miliknya di Instagram.

Baca Juga:

"Innalillahi wainailaihi rojiun. Selamat jalan Papa @jimmyrekartono," ungkap Venna Melinda, Rabu (7/1).

Ibunda Verrel Bramasta itu juga mengunggah sejumlah foto kenangan bersama mendiang Jimmy Rekartono.

Venna Melinda mengucapkan terima kasih kepada almarhum ayahnya yang telah banyak berjasa, termasuk bagi hidup Verrell Bramasta.

Baca Juga:

"Selamat jalan kakek kesayangan Mas Dewan. Terima kasih atas doa dan dukungan yang kakek berikan. Ajaran dan nasihat kakek akan selalu hidup dalam diri Mas Dewan. Semoga Allah menempatkan kakek di tempat terbaik," tutup Venna Melinda. (ded/jpnn)

Aktris sekaligus politikus, Venna Melinda menyampaikan kabar duka atas kepergian ayahnya, Jimmy Rekartono.

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Venna Melinda  ayah Venna Melinda  Verrell Bramasta  Jimmy Rekartono 
BERITA VENNA MELINDA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp