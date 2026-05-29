Innalillahi, Balita di Bekasi Tewas dengan Belasan Luka Tusuk

Jumat, 29 Mei 2026 – 13:04 WIB
Tangkapan layar dari media sosial melalui akun @infobekasi yang memperlihatkan tempat kejadian perkara (TKP) seorang balita tewas di rumah kontrakan di RW 10, Jatirangga, Jatisampurna, Kota Bekasi, Rabu (27/5/2026). ANTARA/Instagram/@infobekasi/Ilham Kausar

jpnn.com, BEKASI - Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi tengah mendalami kasus pembunuhan tragis seorang balita yang ditemukan tewas dengan belasan luka tusuk di sebuah rumah kontrakan di wilayah Bekasi pada Rabu (27/5).

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Andi Muhammad Iqbal dalam keterangannya, Jumat, menjelaskan pihaknya masih melakukan penyelidikan kasus tersebut.

"Iya, benar. Intinya, kami sudah mengonfirmasi kejadian tersebut. Saat ini, kasusnya masih dalam proses penyelidikan mendalam oleh tim di lapangan," kata Iqbal.

Iqbal mengatakan korban yang masih balita tersebut ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan di dalam kamar kontrakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, ditemukan lebih dari sepuluh luka tusuk dan luka iris di sekujur tubuh korban.

"Luka-luka di tubuh balita itu cukup banyak, ada di bagian kepala, wajah, badan, hingga selangkangan. Bahkan, ada luka iris di bagian pipi yang cukup parah. Kami perkirakan ada lebih dari sepuluh tusukan," ungkap Iqbal.

Sementara itu, terduga pelaku yang merupakan paman korban saat ini belum dapat dimintai keterangan secara resmi lantaran masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit dalam kondisi kritis akibat luka tusuk pada bagian dada serta pipi kiri dan kanan.

"Untuk saat ini, statusnya masih terduga pelaku dan masih kita dalami. Semalam kondisinya sempat kritis, jadi kami harus menunggu kondisinya membaik dan stabil terlebih dahulu sebelum meminta keterangan lebih lanjut," tutur Iqbal.

Berdasarkan hasil investigasi awal dan keterangan dari pihak keluarga, terduga pelaku diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan, dan selama ini rutin menjalani pengobatan ke psikiater serta mengonsumsi obat.

Polisi selidiki tewasnya balita dengan 10 luka tusuk, paman terduga pelaku kritis di RS.

TAGS   Balita  Bekasi  Polisi  Tikam 
