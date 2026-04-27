Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Innalillahi, Calon Haji Asal Pasuruan Jatim Meninggal di Madinah

Senin, 27 April 2026 – 13:32 WIB
Jemaah haji Indonesia tiba di Madinah. Ilustrasi. Foto: Humas Kemenhaj

jpnn.com, SURABAYA - Seorang jemaah calon haji asal Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, bernama Kamariyah (85) meninggal dunia di Madinah, Arab Saudi, pada Minggu (26/4).

Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya melaporkan anggota jemaah yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 8 Embarkasi Surabaya itu, meninggal dunia setelah mengalami sesak napas.

“Jadi (anggota), jemaah mengalami sesak napas di sana, kemudian meninggal dunia,” kata Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Moh. As’adul Anam saat ditemui wartawan di Asrama Haji Embarkasi Surabaya (AHES), Jawa Timur, Senin.

Ia menjelaskan pelaksanaan badal haji untuk almarhumah akan diatur oleh panitia penyelenggara ibadah haji.

Selain itu, kata dia, anggota jemaah tersebut juga akan memperoleh hak asuransi yang diproses setelah otoritas Arab Saudi menerbitkan sertifikat kematian.

“Terkait nominal asuransi, kami masih menunggu ketentuan yang berlaku tahun ini,” ucapnya.

Anam menambahkan hingga saat ini terdapat empat jemaah calon haji Embarkasi Surabaya yang menunda keberangkatan karena sakit.

Tiga orang saat ini menjalani perawatan di rumah sakit, sementara satu lainnya dirawat di rumah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   jemaah calon haji  haji 2026  Pasuruan  Jatim  Madinah 
BERITA JEMAAH CALON HAJI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp