JPNN.com - Entertainment - Seleb

Innalillahi, Gary Iskak Dikabarkan Meninggal Dunia

Sabtu, 29 November 2025 – 13:11 WIB
Gary Iskak. Foto: Instagram/iskak_gary

jpnn.com, JAKARTA - Kabar duka datang dari aktor dan pemain sinetron Gary Iskak.

Pria 52 tahun tersebut dikabarkan meninggal dunia usai mengalami kecelakaan sepeda motor.

Teman sesama artis, Ade Jigo pun menyampaikan kabar duka tersebut melalui akunnya di Instagram.

"Innalillahi wainna ilaihi rojiun @iskak_gary," ujar Ade Jigo melalui akunnya di Instagram, dikutip Sabtu (29/11).

Sementara itu, dihubungi awak media, Ade Jigo mengatakan dirinya kali pertama mendapat kabar duka itu dari grup WhatsApp.

Gary Iskak dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu sekitar pukul 09.00 WIB pagi.

"Nah, dapat kabar itu pun dari WA Grup-nya Paski, Persatuan Seniman Komedi, dan itu valid A1 kalau beliau meninggal di Rumah Sakit Suyoto tadi pagi jam 09.00," ucap Ade Jigo kepada awak media.

Namun, dia belum mendapat informasi lebih lanjut mengenai kabar kepergian Gary Iskak.

Aktor Gary Iskak dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu (29/11) setelah mengalami kecelakaan motor.

