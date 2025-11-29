Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Innalillahi, Ibunda Raisa, Ria Mariaty Meninggal Dunia

Sabtu, 29 November 2025 – 08:38 WIB
Raisa dan ibunda, Ria Mariaty. Foto: Instagram/raisa6690

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa tengah berduka. Ibundanya yang bernama Ria Mariaty dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu (29/11).

Kabar duka tersebut diungkapkan oleh Raisa yang mengunggah ulang pernyataan dari kakaknya, Rinaldi di Instagram.

Ibunda Raisa, Ria Mariaty mengembuskan napas terakhir di RS Dharmais, Jakarta pada Sabtu (29/11) pukul 07.19 WIB.

Baca Juga:

"Dengan penuh duka cita, kami keluarga besar menyampaikan bahwa Ibu/Almarhumah Ria Mariaty Binti Rachmat Ardiwinangoen telah berpulang ke Rahmatullah pada: Hari ini, pukul 07.19 WIB di RS Dharmais," ungkap Raisa.

Jenazah ibunda Raisa disemayamkan di Rumah Duka Jl. Bumi Daya Raya No. 7 Blok D, Cinere, Jakarta.

Pihak keluarga memohon doa agar segala amal Ria Mariaty diterima oleh sang pencipta.

Baca Juga:

"Kami memohon doa dari keluarga, kerabat, sahabat, dan semua yang mengenal beliau agar Allah SWT menerima amal ibadah almarhumah, mengampuni segala dosa dan kekhilafannya, melapangkan kuburnya, serta menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya," bebernya.

"Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan. Mohon dimaafkan apabila almarhumah memiliki salah dan khilaf selama hidupnya.
Terima kasih atas doa dan perhatian yang diberikan. Hasbunallah wa ni'mal Wakil - Aamiin Ya Rabbal 'Alamin," tutupnya.

TAGS   Raisa  ibunda Raisa  Ria Mariaty  Ibu Raisa 
