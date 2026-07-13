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JPNN.com - Daerah

Innalillahi, Kebakaran di Lampung Menewaskan Pasutri Lansia

Senin, 13 Juli 2026 – 08:08 WIB
Innalillahi, Kebakaran di Lampung Menewaskan Pasutri Lansia - JPNN.COM
Petugas Damkarmat Lampung Selatan bersama warga setempat saat melakukan evakuasi terhadap korban lansia yang tewas akibat kebakaran rumah di Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji, Senin. ANTARA/HO/Damkarmat Lampung Selatan.

jpnn.com - Peristiwa kebakaran yang melanda sebuah rumah di Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan, menewaskan dua orang lanjut usia (lansia).

Konon korban meninggal dunia lantaran terjebak dalam kobaran api yang melahap rumahnya.

Kepala Bidang Damkar Dinas Damkarmat Lampung Selatan Rully Fikriansyah menyebut kebakaran tersebut terjadi pada Minggu (13/7) pukul 23.30 WIB.

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"Akibat kebakaran ini dua orang lansia yang merupakan pasangan suami istri ini bernama Warjan (86) dan Apong Mulyati (79), korban meninggal dalam keadaan berpelukan,” kata dia, Senin (13/7/2026).

Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi segera melakukan upaya pemadaman agar api tidak merembet ke bangunan di sekitarnya.

Setelah api bisa dikendalikan, petugas menemukan dua korban dalam kondisi meninggal dunia di dalam rumah yang terbakar.

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Rully menyebut kejadiannya diperkirakan sekitar pukul 23.30 WIB. Petugas yang menerima laporan langsung menuju lokasi.

"Tim tiba di lokasi pukul 00.10 WIB dan langsung melakukan pemadaman. Sekitar pukul 02.00 WIB api padam dan mengevakuasi kedua korban,” ungkap Rully.

Peristiwa kebakaran yang melanda sebuah rumah di Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan, menewaskan dua orang lanjut usia (lansia).

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TAGS   Innalillahi  kebakaran  Lansia  meninggal dunia  Lampung Selatan 
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