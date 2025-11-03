Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Innalillahi, Ketua Bawaslu Sumsel Kurniawan Meninggal Dunia

Senin, 03 November 2025 – 12:42 WIB
Innalillahi, Ketua Bawaslu Sumsel Kurniawan Meninggal Dunia - JPNN.COM
Ketua Bawaslu Sumsel Kurniawan.Foto: Instagram/bawaslu.sumsel.

jpnn.com, PALEMBANG - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan, Kurniawan dikabarkan meninggal dunia, Senin (3/11/2025).

Beliau mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang, sekitar pukul 10.00 WIB.

Informasi berpulangnya almarhum Kurniawan disampaikan secara resmi melalui akun resmi @bawaslu.sumsel di Instagram.

Baca Juga:

Dalam unggahan tersebut, keluarga besar Bawaslu menyampaikan duka mendalam atas kepergian ketua yang dikenal berdedikasi tinggi dalam menjaga integritas pemilu di daerah itu.

"Keluarga besar Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan berduka cita atas berpulangnya Kurniawan, Ketua Bawaslu Sumsel," tulis ungkap Bawaslu Sumsel.

Sosok Kurniawan dikenal luas sebagai pribadi ramah dan berkomitmen kuat terhadap profesionalitas lembaga pengawas pemilu.

Baca Juga:

Semasa hidupnya, mendiang aktif mengawal proses demokrasi di Sumsel dengan penuh tanggung jawab dan keteladanan.

Pihak Bawaslu Sumsel menyampaikan doa agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.

Ketua Bawaslu Sumatera Selatan Kurniawan meninggal dunia di RSMH Palembang, Senin (3/11/2025).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bawaslu Sumsel  Bawaslu  Kurniawan  Sumatera Selatan  Palembang 
BERITA BAWASLU SUMSEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp