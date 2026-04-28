JPNN.com - Daerah - Sumsel

Innalillahi, Lansia Gantung Diri di RS AR Bunda Prabumulih

Selasa, 28 April 2026 – 20:05 WIB
Petugas saat mengevakuasi jasad korban di RS AR Bunda Prabumulih. Foto: dokumen polisi.

jpnn.com, PRABUMULIH - Seorang pria lanjut usia (Lansia) nekat mengakhiri hidup dengan cara gantung diri di Rumah Sakit (RS) AR Bunda, Prabumulih, Selasa (28/4/2026). 

Korban diketahui berinisial M (62), seorang petani yang berdomisili di Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur. 

Peristiwa pertama kali diketahui oleh saksi YH (44), yang merupakan anak korban, saat mendapati tempat tidur korban dalam kondisi kosong. 

Setelah dilakukan pencarian, saksi menemukan pintu kamar mandi dalam keadaan terkunci dari dalam.

Pihak rumah sakit kemudian berkoordinasi dengan kepolisian untuk penanganan lebih lanjut.

Kapolres Prabumulih AKBP Bobby Kusumawardhana menerangkan bahwa pihaknya menerima laporan melalui layanan Call Center 110 sekitar pukul 05.00 WIB.

"Setelah menerima laporan, langsung ditindaklanjuti oleh piket fungsi kepolisian. Personel SPKT, Reskrim, serta Tim Identifikasi segera bergerak ke lokasi guna melakukan penanganan awal secara profesional," terang Bobby. 

Setibanya di lokasi, petugas langsung melakukan sterilisasi tempat kejadian perkara (TKP), pemasangan garis polisi, serta olah TKP secara menyeluruh. 

