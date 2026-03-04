Innalillahi, Pemuda Tewas Tenggelam Saat Menjaring Ikan di Danau Cisadah Serang

jpnn.com, SERANG - Sukirno (20), pemuda asal Cisait Muncang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang ditemukan meninggal dunia di Danau Cisadah.

Peristiwa bermula saat korban sedang mencari ikan menggunakan jaringan di Danau Cisadah, Kecamatan Ciruas sekitar pukul 10.30 WIB. Namun, tiba-tiba Sukirno dikabarkan hilang tenggelam.

Kasubsie Siaga dan Operasi Basarnas Banten Rizky Dwianto mengatakan pihaknya baru mendapatkan laporan adanya warga tenggelam sekitar pukul 11.02 WIB dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang.

"Kami langsung menerjunkan personel serta menyiapkan berbagai peralatan untuk mendukung operasi pencarian korban," ucap Rizky, Selasa (3/3).

Setelah beberapa jam dilakukan pencarian, kata Rizky, korban ditemukan sekitar pukul 12.27 WIB di kedalaman kurang lebih sepuluh meter.

"Jasad korban ditemukan pada jarak 20 meter dari lokasi kejadian awal dalam kondisi telah meninggal dunia," katanya.

Rizky mengungkapkan jasad korban sudah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dilakukan pemakaman.

"Setelah proses evakuasi selesai, seluruh unsur yang terlibat dalam tim SAR gabungan dikembalikan kepada satuan masing-masing," tutur dia. (mcr34/jpnn)