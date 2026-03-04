Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Innalillahi, Pemuda Tewas Tenggelam Saat Menjaring Ikan di Danau Cisadah Serang

Rabu, 04 Maret 2026 – 05:29 WIB
Innalillahi, Pemuda Tewas Tenggelam Saat Menjaring Ikan di Danau Cisadah Serang - JPNN.COM
Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad pemuda yang tenggelam di Danau Cisadah, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Foto: Humas Basarnas Banten

jpnn.com, SERANG - Sukirno (20), pemuda asal Cisait Muncang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang ditemukan meninggal dunia di Danau Cisadah.

Peristiwa bermula saat korban sedang mencari ikan menggunakan jaringan di Danau Cisadah, Kecamatan Ciruas sekitar pukul 10.30 WIB. Namun, tiba-tiba Sukirno dikabarkan hilang tenggelam.

Kasubsie Siaga dan Operasi Basarnas Banten Rizky Dwianto mengatakan pihaknya baru mendapatkan laporan adanya warga tenggelam sekitar pukul 11.02 WIB dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang.

Baca Juga:

"Kami langsung menerjunkan personel serta menyiapkan berbagai peralatan untuk mendukung operasi pencarian korban," ucap Rizky, Selasa (3/3).

Setelah beberapa jam dilakukan pencarian, kata Rizky, korban ditemukan sekitar pukul 12.27 WIB di kedalaman kurang lebih sepuluh meter.

"Jasad korban ditemukan pada jarak 20 meter dari lokasi kejadian awal dalam kondisi telah meninggal dunia," katanya.

Baca Juga:

Rizky mengungkapkan jasad korban sudah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dilakukan pemakaman.

"Setelah proses evakuasi selesai, seluruh unsur yang terlibat dalam tim SAR gabungan dikembalikan kepada satuan masing-masing," tutur dia. (mcr34/jpnn)

Warga Serang ditemukan tewas tenggelam di Danau Cisadah saat sedang menjaring ikan.

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tewas Tenggelam  tenggelam  pemuda tenggelam  memancing 
BERITA TEWAS TENGGELAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp