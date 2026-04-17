JPNN.com - Daerah

Innalillahi, Seorang Balita Tewas Terjatuh dari Lantai 3 RS Hermina Madiun

Sabtu, 02 Mei 2026 – 02:02 WIB
Ilustrasi TKP. Foto: Dok. JPNN/Ricardo

jpnn.com - Personel Kepolisian Resor (Polres) Madiun Kota mengusut kasus seorang balita tewas diduga akibat terjatuh dari lantai tiga Rumah Sakit Hermina, Kota Madiun, Jawa Timur.

Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto Supriyadi di Madiun, Jumat (1/5/2026), mengatakan penyelidikan atas peristiwa tersebut masih berlangsung.

"Kasus ini masih dalam tahap pengumpulan data oleh tim Satuan Reskrim," ujarnya.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, peristiwa itu terjadi pada Rabu (29/4/2026) dan menimpa balita berinisial I, warga Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun.

Polisi masih mendalami bagaimana korban bisa terjatuh dari ketinggian lantai tiga rumah sakit tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi, korban ditemukan tergeletak di area parkir mobil dengan luka di sejumlah bagian tubuh

Saat petugas tiba di lokasi, korban telah mendapatkan penanganan di ruang ICU.

Namun, setelah menjalani perawatan, korban dinyatakan meninggal dunia pada Kamis (30/4/2026).

