JPNN.com - Daerah - Sumsel

Innalillahi, Sopir Truk Asal Lampung Tewas Ditusuk Pemalak di Palembang

Selasa, 25 November 2025 – 08:35 WIB
Ilustrasi korban meninggal dunia. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Seorang sopir truk bernama Khodirin Nazali (44) warga Tulung Itik II, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah tewas ditusuk seorang pemalak di Palembang. 

Peristiwa berdarah menimpa sopir itu terjadi di Simpang Macan Lindungan, Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Ilir Barat I Palembang, Sabtu (24/11/2025) sekitar pukul 18.30 WIB. 

Kernet bernama Husaini (36) mengungkap bahwa kronologi kejadian berawal saat mereka melakukan perjalanan dari arah Jembatan Musi 2 menuju pusat kota. 

"Saat di TKP lampu merah ini kaki berhenti, datanglah 4 orang pelaku meminta uang. Lalu kami kasi uang ribuan, tetapi mereka tidak mau," ungkap Husaini. 

Saat korban melanjutkan perjalanan, salah satu dari pelaku pemalakan langsung melakukan penusukan, korban pun tumbang bersimbah darah. 

"Setelah melakukan penusukan, para pelaku melarikan diri," kata Husaini. 

Kapolsek Ilir Barat I Palembang Kompol Ricky Mozam membenarkan adanya peristiwa penusukan tersebut. 

"Benar, ada peristiwa penusukan di Simpang Macan Lindungan. Korban sopir truk asal Lampung," ungkap Ricky. 

Sopir truk asal Lampung bernama Khodirin Nazali (44) tewas ditusuk pemalakan. Peristiwa pemalakan terjadi di Simpang Macan Lindungan Palembang.

