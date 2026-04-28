Inovasi Air Minum Praktis dan Higienis Jawab Kebutuhan Gaya Hidup Sehat

jpnn.com, JAKARTA - PT CS2 Pola Sehat menghadirkan inovasi hidrasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern akan air minum yang praktis, higienis, dan berkualitas di tengah gaya hidup yang makin dinamis.

Upaya tersebut sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat, termasuk pentingnya menjaga kecukupan cairan tubuh dalam aktivitas sehari-hari.

Berbagai inisiatif kesehatan, seperti program pemerintah terkait gaya hidup sehat, turut mendorong masyarakat untuk lebih memperhatikan konsumsi air minum yang aman dan berkualitas.

Tenaga medis menegaskan bahwa kecukupan cairan memiliki peran penting dalam menjaga fungsi tubuh, mulai dari membantu metabolisme hingga menjaga konsentrasi.

“Memenuhi kebutuhan cairan tubuh setiap hari merupakan hal penting untuk menjaga fungsi tubuh, energi, dan konsentrasi. Yang utama adalah memastikan air yang dikonsumsi aman, bersih, dan berkualitas,” ujar dr. Livia dari Klinik BioPremier, dalam keterangannya, Selasa (28/4).

Menjawab kebutuhan tersebut, perusahaan menghadirkan produk air minum dengan kandungan pH 8,8+ melalui varian Crystalin 8+ yang dirancang untuk memberikan sensasi lebih segar dan nyaman dikonsumsi.

Baca Juga: Hari Air Sedunia 2026 Soroti Kesenjangan Akses Air Minum Aman

Selain itu, aspek kepraktisan juga menjadi perhatian melalui kehadiran Crystalin 8+ 15L dalam kemasan galon sekali pakai yang memudahkan distribusi dan penggunaan.

Pendekatan ini dinilai mampu meminimalkan risiko kontaminasi ulang yang kerap terjadi pada sistem galon isi ulang, sehingga lebih relevan dengan kebutuhan kebersihan saat ini, termasuk pada Crystalin galon sekali pakai 15 liter varian 8+.