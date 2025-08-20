Inovasi Arkadas, Hadirkan Solusi Data & Analisis Konsumen Berbasis POS

jpnn.com, JAKARTA - Arkadas sebagai perusahaan marketing komunikasi dan analitik pemasaran di bawah AMP Group meluncurkan POS-Based Consumer Behavior Tracking, sebuah solusi data dan analisis konsumen berbasis Point of Sales (POS) yang terhubung langsung dengan lebih dari 5.000 merchant partner di wilayah Jawa dan Sumatera.

Managing Director Arkadas, Wahab Afwan mengatakan platform ini hadir untuk menjawab kebutuhan industri terhadap data konsumen yang lebih real-time, mendetail, dan representatif, khususnya pada segmen usaha menengah mikro yang selama ini kurang terjangkau oleh audit ritel konvensional.

“Melalui dashboard interaktif dan dinamis, klien dapat memperoleh gambaran komprehensif mengenai tren pasar, pertumbuhan kategori, kinerja merek, hingga benchmark kompetitif di berbagai sektor, termasuk FMCG, minuman, makanan, personal care, dan produk OTC,” ujar Wahab dalam siaran persnya, Rabu (20/8).

Dia menjelaskan dengan kemampuan drill down hingga level kota dan bahkan merchant, dashboard ini memungkinkan brand tidak hanya memantau pangsa pasar, tetapi juga membaca perilaku belanja konsumen di tingkat mikro yang selama ini menjadi blind spot dalam riset pasar.

Menurut data internal Arkadas, 99,18 persen pengguna POS yang tergabung dalam panel merupakan pelaku usaha mikro di kota Tier-2 dan Tier-3. Hal ini menjadikan platform tersebut bukan sekadar penyaji data besar, tetapi juga representasi nyata dari denyut ekonomi menengah-bawah yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

“Dengan metodologi berbasis POS, setiap transaksi terekam secara otentik dan langsung, sehingga brand bisa mendapatkan potret konsumen yang lebih faktual, jauh melampaui pendekatan survei tradisional,” ujar Wahab.

Dia menambahkan selama ini data perilaku konsumen banyak didominasi audit ritel modern dengan cakupan terbatas pada jaringan besar.

Padahal, denyut ekonomi sesungguhnya ada di UMKM, khususnya di level menengah, mikro, dan kecil yang setiap hari bersentuhan langsung dengan masyarakat.