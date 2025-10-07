Inovasi Baru IHC RS Pusat Pertamina, Padukan Keselamatan Pasien & Prinsip Keberlanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Inovasi baru IHC Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), mendapatkan penghargaan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Award 2025 untuk kategori Green Hospital.

Hal itu didapatkan berkat inovasi yang mengintegrasikan keselamatan pasien dengan prinsip keberlanjutan lingkungan.

"Keselamatan pasien dan keberlanjutan lingkungan bukanlah dua hal yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan yang saling memperkuat," kata Direktur RSPP, dr. Neny Herawati, Selasa (7/10).

Menurutnya, keberhasilan RSPP yang juga bagian dari PT Pertamina Bina Medika IHC (Holding RS BUMN), tidak lepas dari sinergi antara inovasi, kolaborasi, dan budaya organisasi yang kuat.

"Lingkungan rumah sakit yang aman, bersih, dan dikelola secara berkelanjutan adalah bagian integral dari mutu layanan kesehatan. Ini sesuai filosofi Patient Safety Meets Sustainability," tegasnya.

Di IHC RSPP, setiap inovasi yang dijalankan selalu diuji dari dua sisi, apakah aman bagi pasien dan apakah ramah lingkungan.

Filosofi ini menjadi landasan membangun budaya Green Hospital yang bukan hanya teknis, tetapi juga menyentuh aspek edukasi, kolaborasi lintas unit, dan komitmen jangka panjang.

Dokter Neny juga menyebutkan, tantangan terbesar adalah perubahan perilaku sumber daya manusia (SDM), di mana di awal program, pemilahan limbah sering dianggap sebagai tambahan beban kerja.