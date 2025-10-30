Inovasi Bersama ITB dan Gently Baby Hasilkan Produk Perawatan Bayi

jpnn.com, JAKARTA - Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Gently Baby bekerja sama mengembangkan bahan aktif serta teknologi inovatif perawatan kulit bayi dan anak.

Kolaborasi itu melahirkan Cera-Care Biome™, sebuah teknologi pertama di Indonesia yang mengkombinasikan bahan aktif dari Ceramide, Oat, dan Microbiome untuk memaksimalkan perlindungan serta kesehatan kulit bayi.

“Kami percaya bahwa setiap produk yang menyentuh kulit bayi harus berakar pada sains," kata CEO & Co-founder Gently Baby, Nyoman Anjani, Kamis (30/10).

Cera-Care Biome merupakan perawatan kulit dengan sistem tiga lapis perlindungan yang bekerja secara sinergis untuk menjaga kesehatan kulit anak.

Menggabungkan kekuatan 5X Ceramide, Oat Extract, dan Lactobacillus Ferment Lysate untuk menyeimbangkan microbiome kulit agar tetap sehat, lembap, dan terlindungi.

“Melalui kolaborasi riset dengan Sekolah Farmasi ITB, kami berkomitmen menghadirkan inovasi produk yang bermanfaat secara klinis dan sesuai untuk kulit bayi dan anak," ujarnya.

Baca Juga: Lukisan Karya SBY Dipamerkan di Galeri Soemardja Pasar Seni ITB

Nyoman menambahkan ide pengembangan berawal adanya keresahan para ibu, kulit bayi itu sangat rentan dan masih sangat sensitif, mudah kena eksim, mudah kena ruam. Dari situ kemudian dirisetkan bersama ITB.

"Tiga bahan ini ternyata kalau dikombinasikan bersama-sama jadi satu kekuatan, sangat bagus manfaatnya. Akhirnya kami patentkan teknologi ini dengan nama Cera-Care Biome,” ungkapnya.