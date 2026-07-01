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JPNN.com - Ekonomi - Industri

Inovasi Daur Ulang Limbah Peruri Jadi Sorotan di Sunda Karsa Fest KKJ 2026

Rabu, 01 Juli 2026 – 14:29 WIB
Inovasi Daur Ulang Limbah Peruri Jadi Sorotan di Sunda Karsa Fest KKJ 2026 - JPNN.COM
Inovasi Daur Ulang Limbah Produksi Jadi Sorotan di Sunda Karsa Fest KKJ 2026, Foto: Peruri

jpnn.com, JAKARTA - Peruri berpartisipasi dalam ajang Sunda Karsa Fest: Karya Kreatif Jawa Barat (KKJ) 2026 yang berlangsung di Trans Convention Center, Bandung, pada 26-28 Juni 2026.

Dalam pameran tersebut, perusahaan menampilkan berbagai program keberlanjutan, termasuk inovasi pengelolaan limbah produksi menjadi produk bernilai guna.

Keikutsertaan Peruri sejalan dengan tema Sunda Karsa Fest KKJ 2026, yakni "Resilien, Stabil, Berkelanjutan: Memelihara Ekosistem Ekonomi Budaya Digital dan Keseimbangan Ekologi menuju Jabar Istimewa".

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Pameran tahunan tersebut bertujuan memperkuat ekonomi syariah sekaligus mendorong peran Jawa Barat dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satu inovasi yang dipamerkan Peruri adalah pengolahan limbah kertas berharga (security waste) menjadi paving block.

Inovasi tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan menerapkan prinsip ekonomi sirkular sekaligus mengurangi dampak limbah terhadap lingkungan.

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Dalam prosesnya, limbah kertas dihancurkan dan dimusnahkan melalui insinerator. Abu hasil pembakaran kemudian diolah bersama material lain hingga menjadi paving block yang dapat dimanfaatkan kembali.

Selain mendukung pengurangan volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA), proses tersebut juga tetap menjaga standar keamanan informasi yang menjadi bagian penting dari operasional perusahaan.

Inovasi pengelolaan limbah Peruri menjadi sorotan pada Sunda Karsa Fest: Karya Kreatif Jawa Barat 2026.

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TAGS   daur ulang limbah  Peruri  Sunda Karsa Fest KKJ 2026  Inovasi 
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