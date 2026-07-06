Inovasi Demi Konsumen, Unifam Luncurkan Milkita Bubble Milk Tea Series

jpnn.com, JAKARTA - Unifam, perusahaan FMCG asal Indonesia, kembali menghadirkan inovasi terbaru melalui salah satu brand unggulan, Milkita.

Dikenal sebagai jagoan permen susu yang telah menemani keluarga Indonesia dari generasi ke generasi, Milkita kini memperkenalkan Milkita Bubble Milk Tea Series yang resmi diluncurkan dalam ajang Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2026 di Milkita Wonderland, JIExpo Kemayoran, Sabtu (4/7).

Peluncuran Milkita Bubble Milk Tea Series menjadi bagian dari komitmen Unifam untuk terus menghadirkan inovasi produk yang relevan dengan perkembangan tren dan kebutuhan konsumen. Melalui inovasi ini, Milkita menghadirkan pengalaman baru menikmati sensasi bubble milk tea dalam bentuk permen susu yang praktis dan menyenangkan.

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Head of Global Marketing Unifam, Marieska Widhiana, mengatakan bahwa inovasi menjadi salah satu kunci Unifam untuk terus tumbuh dan semakin dekat dengan konsumen.

“Ini merupakan bentuk komitmen dari Unifam untuk selalu menghadirkan inovasi yang relevan untuk konsumen, sesuai dengan kebutuhan dan juga tren-tren yang ada,” ungkap Marieska dalam acara peluncuran Milkita Bubble Milk Tea Series.

Terinspirasi dari tren bubble milk tea yang banyak digemari masyarakat, Milkita Bubble Milk Tea Series hadir dalam tiga varian rasa, yaitu Milky Matcha, Milky Thai Tea, dan Milky Taro.

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Ketiga varian itu menghadirkan perpaduan cita rasa populer dengan karakter khas Milkita sebagai permen susu yang mengandung susu asli dan tinggi kalsium.

“Kita tahu ada matcha milk tea, thai tea milk tea, dan taro milk yang saat ini banyak disukai. Rasa-rasa yang memberikan sensasi baru dari bubble milk tea kini hadir dalam Milkita, yang selalu mengusung kualitas mengandung susu asli dan juga tinggi kalsium. Jadi sangat bagus untuk keluarga, bukan hanya happy-happy tapi juga bermanfaat,” jelas Marieska.