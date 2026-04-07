JPNN.com - Daerah

Inovasi Green Policing di Polres Kampar, Urus SIM Warga Dapat Sayuran Gratis

Selasa, 07 April 2026 – 16:57 WIB
Tampak salah satu warga semringah ketika dapat memanen sayur dan dapat dibawa pulang gratis usai membuat SIM di Polres Kampar. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, RIAU - Masyarakat yang membuat SIM di Polres Kampar, bisa bawa pulang sayuran segar dari kebun hidroponik Satlantas.

Selain pelayanan administrasi kendaraan yang ramah, masyarakat kini dimanjakan dengan pemandangan hijau nan asri dari kebun hidroponik yang tumbuh subur di area kantor.

Program yang diberi nama "Green Policing" ini merupakan inisiatif kreatif dari Satlantas Polres Kampar untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat sekaligus memberikan apresiasi lebih kepada masyarakat.

Pada Selasa 7 April 2026 pagi, masyarakat yang membuat SIM sudah sibuk memanen sayur kailan yang telah tumbuh besar dan segar di instalasi hidroponik.

Sayuran ini dirawat dengan sistem air yang terjaga, sehingga kualitasnya sangat premium dan bebas pestisida.

"Alhamdulillah, pada pagi hari ini kami dari Satlantas Polres Kampar melaksanakan kegiatan panen hidroponik bersama masyarakat yang membuat SIM,," ujar Kasatlantas Kampar AKP Wulan Afdhalia Ramdhani.

Wulan menyampaikan bahwa hasil panen ini tidak hanya diperuntukkan bagi internal anggota kepolisian saja.

Masyarakat yang datang untuk mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) atau administrasi lalu lintas lainnya berkesempatan mencicipi kesegaran sayur kailan ini secara gratis.

TAGS   Green Policing  Polres Kampar  SIM  Sayuran 
