JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Inovasi Kosmetik Herbal Lokal Manfaatkan Tanaman Asli Indonesia

Minggu, 21 September 2025 – 20:51 WIB
Inovasi Kosmetik Herbal Lokal Manfaatkan Tanaman Asli Indonesia
Inovasi Kosmetik Herbal Lokal Manfaatkan Tanaman Asli Indonesia. Foto: Nose

jpnn.com, JAKARTA - PT Nose Herbal Indo terus memperkuat posisinya sebagai perusahaan maklon kosmetik lokal dengan menghadirkan produk berbahan alami.

Perusahaan ini menekankan penggunaan tanaman herbal dan rempah asli Nusantara untuk menghasilkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan kulit masyarakat Indonesia, sekaligus memenuhi standar global.

Konsep Natural and National Ingredients menjadi landasan utama dalam pengembangan produk Nose. Seluruh formula dirancang oleh tim riset lokal dengan bahan baku dan kemasan yang diperoleh dari pemasok dalam negeri.

Melalui tagline “100% Lokal OEM”, Nosè menegaskan komitmennya mendukung pertumbuhan industri kecantikan nasional.

Pegagan atau Centella asiatica menjadi salah satu tanaman unggulan yang dikembangkan. Bahan herbal ini dikenal mampu mempercepat regenerasi kulit, menenangkan iritasi, dan memperkuat daya tahan kulit tropis.

Selain pegagan, Nosè juga memanfaatkan mawar, secang, kumis kucing, hingga kayu manis dalam berbagai produk kecantikannya.

Untuk memastikan keberlanjutan pasokan bahan baku, Nose menjalin kerja sama dengan petani lokal.

Model kemitraan ini tidak hanya menjaga kualitas produksi, tetapi juga berdampak positif pada perekonomian masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan terbukanya peluang usaha baru.

Industri kecantikan lokal kian maju lewat inovasi kosmetik alami berbasis tanaman Nusantara.

