Inovasi Kuliner Nusantara Meriahkan Bright Gas Cooking Competition 2025, Seru Banget

Rabu, 27 Agustus 2025 – 00:51 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Inovasi kuliner nusantara meriahkan Kompetisi Bright Gas Cooking Competition (BGCC) 2025.

Tiga peserta BGCC 2025 lolos ke babak final. Mereka berhasil menyingkirkan 27 peserta semi finalis lainnya dalam kompetisi tersebut.

Para peserta terbaik yang melangkah babak final, bakal memperebutkan hadiah utama berupa Certified Cooking Course di Le Cordon Bleu, Thailand, serta berbagai dukungan pengembangan usaha kuliner.

Dua juri profesional, Chef Archie dan Chef Mikdat Adi Sulman menilai langsung kreativitas dan cita rasa masakan peserta.

“Kreasi para peserta luar biasa, banyak menu langka yang diangkat kembali ke panggung modern,” ungkap Chef Archie, Selasa (26/8).

Mengusung tema “Energi untuk Negeri”, acara ini tidak hanya menghadirkan kompetisi masak penuh inovasi dengan menu khas Nusantara, tetapi juga hiburan meriah dalam rangka Pesta Rakyat Bright Gas 2025 yang digelar hingga 24 Agustus.

VP Marketing PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menyampaikan apresiasi atas semangat dan antusiasme peserta.

“Ini dukungan kami atas inovasi kuliner dan pemberdayaan UMKM,” ungkap Heppy.