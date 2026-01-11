Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Inovasi LSPR Bawa Anyaman Buniayu Tangerang Go International

Minggu, 11 Januari 2026 – 05:53 WIB
Inovasi LSPR Bawa Anyaman Buniayu Tangerang Go International - JPNN.COM
Mahasiswa LSPR mendorong anyaman bambu Buniayu go international. Foto: source for jpnn

jpnn.com - TANGERANG - Mahasiswa London School of Public Relations (LSPR) mendorong anyaman bambu Desa Buniayu, Kabupaten Tangerang, Banten menjadi salah satu kerajinan untuk dipasarkan ke tingkat internasional.

Melalui program ‘The Story Of Buniayu’, mahasiswa LSPR mendampingi warga yang secara turun temurun berpenghasilan dari produksi anyaman bambu.

Pendiri Saung Bakul Buniayu Mardani mengatakan, masyarakat Buniayu konsisten memproduksi anyaman sebagai salah satu mata pencaharian dan melestarikan budaya. 

Baca Juga:

Namun, dia mengakui pemasaran produk melalui platform digital masih sangat kurang.

“Karena memang perajin yang ada di Buniayu ada di rentang usia 35-50 tahun,” katanya kepada awak media, Sabtu (10/1).

Mardani mengatakan bahwa di dalam The Story of Buniayu, anak-anak muda mendapat bekal pelatihan pemasaran secara digital.

Baca Juga:

“Untuk yang hadir hari ini yang hadir anak, cucunya para perajin sehingga untuk mengembangkan dan menjadikan pasar digital sebagai salah satu cara penjualan,” ujarnya.

Selain pelatihan penjualan secara digital, masyarakat Buniayu juga diarahkan untuk membuat produk anyaman yang lebih ke arah fashion.

Mahasiswa LSPR mendorong anyaman bambu Buniayu menjadi salah satu kerajinan go international.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   London School of Public Relations  Anyaman Bambu  kerajinan bambu  perajin bambu 
BERITA LONDON SCHOOL OF PUBLIC RELATIONS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp