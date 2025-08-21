Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Inovasi Pertamina SAF ini Jadi yang Pertama di Asia Tenggara, Keren

Kamis, 21 Agustus 2025 – 20:37 WIB
Inovasi Pertamina SAF ini Jadi yang Pertama di Asia Tenggara, Keren - JPNN.COM
Pertamina baru saja melakukan penerbangan perdana Pertamina Sustainable Aviation Fuel (SAF) berbahan baku Used Cooking Oil (UCO) atau minyak jelantah. Foto: Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina baru saja melakukan penerbangan perdana Pertamina Sustainable Aviation Fuel (SAF) berbahan baku Used Cooking Oil (UCO) atau minyak jelantah menggunakan maskapai Pelita Air.

Inovasi Pertamina SAF ini merupakan yang pertama di Asia Tenggara.

Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan mengungkapkan Pertamina SAF itu merupakan bentuk komitmen untuk misi Indonesia Emas 2045.

Baca Juga:

Sehingga potensi sumber daya alam yang melimpah akan lebih mudah dilakukan jika Pertamina Group baik holding maupun subholding saling bekerja sama dengan baik.

Peluncuran ini bentuk komitmen Pertamina untuk misi Indonesia Emas 2045 sesuai dengan harapan Presiden dalam Asta Cita pemerintah.

Pertamina SAF menjadi bukti inovasi Pertamina tidak hanya berhenti tetapi juga membangun Indonesia dengan langit bersih.

Baca Juga:

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan keunggulan ini merupakan peluang besar bagi Indonesia dalam memimpin transisi energi dunia.

"Bantuan stakeholder yang ada mampu membuat Indonesia menjadi leader SAF di dunia. Adanya sertifikat International Sustainability & Carbon Certification (ISCC), saya harap ini bukan hanya dipakai Pelita, tapi juga maskapai lain hingga kita bisa ekspor,” kata Iriawan.

Pertamina baru saja melakukan penerbangan perdana Pertamina Sustainable Aviation Fuel (SAF) berbahan baku Used Cooking Oil (UCO) atau minyak jelantah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina  minyak jelantah  Pelita Air  Soekarno Hatta 
BERITA PERTAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp