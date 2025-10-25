Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Inovasi Teknologi Kecantikan dari Korea Selatan, Perawatan Kulit Tanpa Downtime

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 16:16 WIB
Inovasi Teknologi Kecantikan dari Korea Selatan, Perawatan Kulit Tanpa Downtime - JPNN.COM
Beauty World, bekerja sama dengan dr. Chen dari Chen Clinic, memperkenalkan perawatan kulit terbaru menggunakan teknologi re:H. Foto: Tim Chen Clinic

jpnn.com, JAKARTA - Beauty World, bekerja sama dengan dr. Chen dari Chen Clinic, memperkenalkan perawatan kulit terbaru menggunakan teknologi mutakhir dari Korea Selatan.

Chen Clinic mengeklaim sebagai pionir pertama mengadopsi mesin estetika naungan perusahaan Curiosis, yang dikurasi Beauty World, re:H.

Mesin re:H memiliki keunggulan sebagai mesin 3-in-1, yang mencakup skin and scalp analyzer, hydrotoning, dan SSCM (Selective Smart Control Microneedle System). 

Baca Juga:

Teknologi tersebut menjanjikan perawatan lebih presisi dan optimal bagi pengguna.

dr. Chen ik Cen M.Biomed (AAM) menekankan menyebut kebutuhan perawatan terkini bukan hanya untuk perempuan, tetapi juga para pria. 

Dia menyatakan, dengan teknologi re:H, dokter bisa mengatur staking dan kedalaman jarum, sesuai kebutuhan kulit gender yang kerap berbeda.

Baca Juga:

SSCM memberikan pendekatan lebih personal, mengakui setiap kulit memiliki kebutuhan berbeda.

"Ini adalah pilihan untuk perawatan yang tidak sakit dan memberikan hasil yang maksimal," ujar dr. Chen, dikutip Sabtu (25/10).

Inovasi teknologi kecantikan dari Korea Selatan, Beauty World, bekerja sama dengan Chen Clinic hadirkanperawatan kulit tanpa downtime.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   teknologi  Kecantikan  Teknologi Kecantikan  Perawatan Kulit  Kulit 
BERITA TEKNOLOGI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp