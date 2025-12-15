Inovasi Terkini Eksfoliasi untuk Kulit Sensitif, Tanpa Rasa Perih

jpnn.com, JAKARTA - Jenama perawatan kulit MK Skin membuat terobosan dengan meluncurkan produk eksfoliasi teranyar, Pink Peeling Serum.

Produk teranyar ini hadir untuk menjawab kekhawatiran pencinta kecantikan yang kerap merasa perih dan tidak nyaman ketika menggunakan produk eksfoliasi.

Founder MK Skin, Maharani Kemala menjelaskan inovasi teranyar ini hadir dari hasil pengamatan mendalam terhadap kebutuhan pengguna di Indonesia.

“Banyak yang membutuhkan produk eksfoliasi, tetapi sering khawatir dengan rasa perih atau kulit jadi sensitif,” kata Maharani di Jakarta, baru-baru ini.

Inovasi kali ini dirancang khusus untuk membantu kulit wajah tampak lebih bersih, segar, dan cerah tanpa menimbulkan efek samping yang tidak nyaman.

Salah satu poin utama yang ditawarkan yakni sensasi penggunaan yang diklaim tanpa rasa perih, berbeda dengan stigma produk eksfoliasi pada umumnya.

Secara fisik, produk tersebut hadir dengan tekstur yang ringan serta memiliki warna pink lembut yang menjadi ciri khasnya.

Formula yang terkandung di dalamnya bekerja secara mild, sehingga diklaim lebih ramah untuk digunakan berbagai jenis kulit.