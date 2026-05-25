Inovasi Waste to Energy Kian Berkembang, Mekar Dukung Ekspansi Grexel di Temanggung

Senin, 25 Mei 2026 – 10:04 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Perkembangan teknologi pengolahan limbah menjadi energi atau waste to energy terus menunjukkan tren positif di Indonesia.

Salah satu langkah terbaru datang dari PT. Global Excel Trade (Grexel) yang meresmikan pabrik barunya di Temanggung, Jawa Tengah.

Fasilitas anyar itu menjadi bagian dari ekspansi bisnis Grexel dalam mengembangkan energi biomassa berbasis wood pellet, bahan bakar alternatif yang diolah dari limbah kayu dan residu pertanian.

Di tengah meningkatnya kebutuhan energi ramah lingkungan, wood pellet mulai banyak dilirik pasar global lantaran lebih bersih dan mampu membantu menekan emisi karbon.

Pabrik di Temanggung dirancang dengan sistem produksi terstandardisasi, mulai dari pengolahan bahan baku hingga menghasilkan produk akhir yang konsisten.

Menariknya, bahan baku yang digunakan berasal dari sumber daya lokal yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Ekspansi tersebut sekaligus memperkuat langkah Grexel setelah sebelumnya memiliki fasilitas produksi di Cirebon.

Kehadiran pabrik baru itu diharapkan dapat mendongkrak kapasitas produksi, sekaligus memperluas pasar ekspor perusahaan.