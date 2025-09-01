INSA Ajak Masyarakat Jaga Ketertiban Demi Kelancaran Logistik Nasional

jpnn.com, JAKARTA - DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menyampaikan keprihatinan atas situasi keamanan yang terjadi di Indonesia.

INSA juga berbelasungkawa atas korban jiwa yang timbul dan mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan.

Ketua Umum DPP INSA INSA Carmelita Hartoto mengatakan, selaras dengan pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pihaknya mendorong penyampaian aspirasi secara tertib dan damai.

Penyampaian aspirasi tidak boleh dilakukan dengan merusak fasilitas umum, penjarahan, maupun mengganggu sentra perekonomian.

Dia juga mendorong agar seluruh elemen bangsa menaruh kepercayaan kepada presiden dan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi serta keamanan.

“Menyampaikan pendapat adalah hak warga negara, tetapi tidak boleh dilakukan dengan cara merusak fasilitas umum, karena fasilitas umum itu dibangun dari uang rakyat," kata Carmelita.

Pasalnya terciptanya situasi yang kondusif akan memastikan roda perekonomian tetap berjalan, sekaligus memberi kepastian bagi masyarakat untuk bekerja dan beraktivitas tanpa rasa takut maupun khawatir.

Dengan perputaran roda aktivitas perekonomian yang stabil, dia optimistis ekonomi akan terus membaik, sehingga mendorong terciptanya lebih banyak lapangan kerja.