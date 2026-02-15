Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Insanul Fahmi 4 Bulan Pisah Rumah Dengan Wardatina Mawa, Bagaimana Soal Nafkah?

Minggu, 15 Februari 2026 – 17:21 WIB
Insanul Fahmi 4 Bulan Pisah Rumah Dengan Wardatina Mawa, Bagaimana Soal Nafkah? - JPNN.COM
Pengusaha muda Insanul Fahmi. Foto: Instagram/insanulfahmi

jpnn.com, JAKARTA - Insanul Fahmi sudah tak lagi tinggal serumah dengan istri pertamanya, Wardatina Mawa sejak empat bulan terakhir.

Meski begitu, kuasa hukum Insanul Fahmi, Tommy Tri Yunanto memastikan, kliennya tetap memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga.

Pasalnya, suami siri Inara Rusli itu tetap memberikan nafkah terhadap Wardatina Mawa dan buah hati mereka.

Baca Juga:

"Insanul masih menafkahi Mawa dan anaknya," ujar Tommy Tri Yunanto kepada awak media, Sabtu (14/2).

Dia lantas menjelaskan pandangan hukum agama Islam terkait pasangan suami istri yang sudah pisah rumah dan tak menjalin komunikasi baik selama empat bulan.

"Artinya kalau dalam agama Islam selama 4 bulan tidak ada hubungan antara suami dan istri tidak juga ada komunikasi baik, artinya sudah dinyatakan talak," ucap Tommy.

Baca Juga:

Namun, Insanul Fahmi ternyata ogah untuk melayangkan gugatan cerai terhadap Mawa.

Alih-alih menggugat cerai, dia justru memilih untuk menunggu pihak Mawa yang mengambil sikap.

kuasa hukum Insanul Fahmi, Tommy Tri Yunanto memastikan, kliennya tetap memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Insanul Fahmi  Inara Rusli  inara rusli insanul fahmi  Wardatina Mawa 
BERITA INSANUL FAHMI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp