JPNN.com - Entertainment - Seleb

Insanul Fahmi Akhirnya Bertemu Anak dan Istrinya Wardatina Mawa

Minggu, 18 Januari 2026 – 17:05 WIB
Insanul Fahmi Akhirnya Bertemu Anak dan Istrinya Wardatina Mawa
Influencer Wardatina Mawa bersama suami, Insanul Fahmi. Foto: Instagram/wardatinamawa

jpnn.com, JAKARTA - Insanul Fahmi akhirnya bertemu dengan buah hati dan istri pertamanya, Wardatina Mawa.

Momen haru pertemuan keluarga tersebut terjadi di kantor kuasa hukum Wardatina Mawa, kawasan Tomang, Jakarta Barat, pada Kamis (15/1) pagi.

Pertemuan tersebut seakan menjadi angin segar di tengah persoalan rumah tangga mereka.



Kuasa hukum Insanul Fahmi, Tommy Tri Yunanto lantas menceritakan momen pertemuan kliennya dengan sang buah hati.

Dia mengatakan, Insanul Fahmi sempat membelikan mainan sebelum bertemu dengan anaknya.

"Alhamdulillah apa yang diinginkan oleh Insanul semua bisa terlaksana dengan baik. Ketemu dengan anaknya dan benar-benar melepaskan kangen ya, karena sudah lama sekali enggak ketemu anaknya," ujar Tommy Tri Yunanto di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan.



"Sampai dia belikan mainan, terus akhirnya dia datang dan dia bisa berpelukan, bermain bersama-sama dengan Mawa," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Insanul Fahmi juga menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Wardatina Mawa dan keluarganya.

Insanul Fahmi akhirnya bertemu dengan buah hati dan istri pertamanya, Wardatina Mawa.

