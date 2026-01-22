Close Banner Apps JPNN.com
Insanul Fahmi dan Mawa Kemungkinan Bakal Rujuk, Bagaimana Nasib Inara Rusli?

Kamis, 22 Januari 2026 – 11:09 WIB
Insanul Fahmi dan Mawa Kemungkinan Bakal Rujuk, Bagaimana Nasib Inara Rusli?
Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa. Foto: Instagram/wardatinamawa

jpnn.com, JAKARTA - Drama rumah tangga Insanul Fahmi, Wardatina Mawa dan Inara Rusli, kembali mencuri perhatian publik.

Kali ini, Insanul disebut siap melepas status pernikahan sirinya dengan Inara Rusli demi membuka jalan rujuk dengan istri sahnya, Wardatina Mawa.

Informasi tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Insanul Fahmi, Tommy Tri Yunanto.

Dia menyebut kliennya tengah berupaya memperbaiki keadaan dan memilih kembali ke pangkuan rumah tangga yang sah.

"Kami doakan yang terbaik buat klien kami. Kami mendukung bagaimana dia bisa kembali lagi ke istri sahnya, Mawa,” ujar Tommy, seperti dikutip dari kanal Cumicumi di YouTube, Rabu (21/1).

Tak hanya itu, Tommy juga mengisyaratkan bahwa status pernikahan siri antara Insanul Fahmi dan Inara Rusli berpeluang besar untuk dilepaskan.

Hal ini disebut sebagai bagian dari komitmen Insanul untuk menyelesaikan konflik yang selama ini bergulir.

“Ada kemungkinan seperti itu,” kata Tommy singkat saat ditanya soal kesiapan Insanul melepas status pernikahan siri tersebut.

Insanul Fahmi dikabarkan siap melepas nikah siri demi rujuk dengan istri sahnya, Wardatina Mawa.

TAGS   Insanul Fahmi  Inara Rusli  Wardatina Mawa  Nikah Siri 
