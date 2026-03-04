Insanul Fahmi Masih Ingin Perjuangkan Pernikahan, Wardatina Mawa Minta Maaf

jpnn.com, JAKARTA - Wardatina Mawa menanggapi soal Insanul Fahmi yang masih ingin memperjuangkan pernikahan mereka.

Namun sayang, niatan Insanul Fahmi itu ternyata tak bersambut baik.

Sebab Wardatina Mawa ternyata telah mendaftarkan gugatan cerainya terhadap Insanul Fahmi, ke Pengadilan Agama yang berada di Lubuk Pakam, Medan.

"Oh, tetap memperjuangkan ya. Aku mohon maaf, aku enggak bisa lagi untuk ngelanjutin. Jadi, aku memang sudah resmi gugat cerai ke Pengadilan Agama di Lubuk Pakam, Medan," ujar Wardatina Mawa di kawasan Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/3).

Dia memastikan bahwa dirinya telah melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya tersebut.

Gugatan cerai kreator konten asal Medan itu pun telah berproses di pengadilan agama.

"Nah, dari situ itu sudah ada registrasi, sudah. Jadi memang sudah aku resmi untuk gugat cerai," kata Wardatina Mawa.

Dia mengatakan bahwa upaya Insanul Fahmi terhadap dirinya tak akan memengaruhi pendiriannya.