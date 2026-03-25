JPNN.com - Entertainment - Gosip

Insanul Fahmi Pasrah Soal Langkah yang Dilakukan Wardatina Mawa

Rabu, 25 Maret 2026 – 13:13 WIB
Insanul Fahmi Pasrah Soal Langkah yang Dilakukan Wardatina Mawa - JPNN.COM
Influencer Wardatina Mawa bersama suami, Insanul Fahmi. Foto: Instagram/wardatinamawa

jpnn.com, JAKARTA - Insanul Fahmi ternyata sudah pasrah soal nasib rumah tangganya dengan Wardatina Mawa yang kini berada di ujung tanduk.

Sebab, gugatan cerai yang diajukan Wardatina Mawa terhadap Insanul Fahmi sudah dalam proses di Pengadilan Agama Medan.

Kuasa hukum Insanul Fahmi, Tommy Tri Yunanto membenarkan bahwa kliennya telah berada di titik pasrah.

“Ya sekarang ini sudah tahap pasrah, sudah tahap pasrah. Karena kita melihat sendiri kan di media sosial bahwa seperti apa kemarin pembicaraan, terus dia juga sudah menggugat cerai,” ungkap Tommy Tri Yunanto di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (24/3).

Menurutnya, langkah Wardatina Mawa menggugat cerai menunjukkan keseriusan untuk mengakhiri rumah tangga dengan Insanul Fahmi.

“Artinya memang sudah ada niatan untuk dia berpisah dan sudah nawaitunya adalah berpisah. Jadi kalau kami paksakan lagi keadaan atau pun Insan memaksa, saya rasa sudah tidak sehat nantinya,” sambungnya.

Tommy Tri Yunanto kemudian bicara soal kemungkinan Insanul Fahmi mempertahankan rumah tangga.

Dia menyebut Insanul Fahmi kini pasrah dan menyerahkan sepenuhnya pada takdir.

Insanul Fahmi ternyata sudah pasrah soal nasib rumah tangganya dengan Wardatina Mawa yang kini berada di ujung tanduk.

