JPNN.com - Entertainment - Seleb

Insanul Fahmi Resmi Berdamai dengan Inara Rusli Terkait Laporan Dugaan Penipuan

Kamis, 22 Januari 2026 – 19:54 WIB
Kuasa hukum Inara Rusli, Daru Quthny dan Inara Rusli saat ditemui beberapa waktu lalu. Ilustrasi. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Insanul Fahmi telah menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan penipuan yang dilaporkan oleh Inara Rusli di Polda Metro Jaya.

Adapun pemeriksaan klarifikasi tersebut terkait proses perdamaian Insanul Fahmi dengan Inara Rusli.

Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Insanul Fahmi, Tommy Tri Yunanto.

"Alhamdulillah hari ini sudah selesai pemeriksaan klarifikasi di Kamneg (Keamanan Negara) 3 Polda Metro Jaya. Unit Kamneg 3. Dan alhamdulillah semua berjalan lancar karena pertanyaannya hanya sebatas mempertegas mengenai perdamaian," ujar Tommy Tri Yunanto di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (21/1).

Selama proses klarifikasi, Insanul Fahmi ditanyai lima pertanyaan.

Pertanyaan tersebut hanya seputar perdamaiannya dengan Inara Rusli.

Kini, keduanya pun telah resmi berdamai terkait kasus dugaan penipuan tersebut.

"Lima pertanyaan sudah dijawab oleh Insanul dan alhamdulillah tadi dari lima pertanyaan itu mengerucut kepada proses perdamaiannya. Artinya sudah dinyatakan damai ya secara ini ya, secara hukum ya," ucap Tommy.

