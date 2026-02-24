Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Insanul Fahmi Ungkap Doa Khusus di bulan Ramadan Kali Ini

Selasa, 24 Februari 2026 – 22:14 WIB
Insanul Fahmi mengaku memiliki doa yang dipanjatkannya khusus di bulan Ramadan kali ini. Foto: Instagram/insanulfahmi

jpnn.com, JAKARTA - Insanul Fahmi blak-blakan mengenai kondisi batinnya menjalani bulan suci Ramadan kali ini di tengah kemelut rumah tangga.

Menjalani ibadah puasa tanpa kehadiran istri sah, Wardatina Mawa, dan buah hati, Insanul mengaku momen ini ia manfaatkan untuk introspeksi diri atau muhasabah.

Seperti diketahui, keutuhan rumah tangga keduanya kini berada di ujung tanduk setelah Wardatina Mawa melaporkan Insanul Fahmi dan Inara Rusli ke Polda Metro Jaya atas dugaan perzinahan dan perselingkuhan.

Wardatina Mawa, bahkan melaporkan keduanya ke Polda Metro Jaya atas dugaan perzinahan dan perselingkuhan.

Di tengah proses hukum dan kondisi rumah tangganya yang kurang baik, Insanul Fahmi ternyata memiliki doa khusus di bulan Ramadan kali ini.

"Ada sih, pastinya buat keluarga sih yang terbaik insyaallah," ujar Insanul Fahmi di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, baru baru ini.

Dia mengaku dirinya juga memiliki target yang ingin dilakukannya di bulan suci Ramadan kali ini.

Salah satunya terkait proses hukum yang kini tengah menyandungnya.

Insanul Fahmi mengaku memiliki doa yang dipanjatkannya khusus di bulan Ramadan kali ini.

