Insanul Fahmi Ungkap Penyesalan, Curhat Wardatina Mawa Jadi Sorotan

Minggu, 25 Januari 2026 – 12:16 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Wardatina Mawa kembali menjadi perhatian publik di tengah polemik rumah tangganya dengan Insanul Fahmi.

Lewat unggahan di media sosial, Mawa menyampaikan curahan hati yang sarat makna tentang kehidupan, keikhlasan, dan kekuatan seorang ibu.

Dalam unggahan terbarunya di Instagram, Mawa menuliskan pesan reflektif yang menyinggung soal pentingnya menjaga hati dan tidak menyakiti orang lain.

Mawa menilai hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan kebencian dan perbuatan buruk.

“Bagiku hidup ini terlalu singkat untuk jadi jahat atau menyakiti orang lain. Mungkin hari ini kita tertawa di atas air mata orang lain, tapi percayalah, bumi ini berputar,” tulis Mawa.

Dia juga mengingatkan bahwa setiap perbuatan manusia akan mendapat balasan pada waktunya.

Menurutnya, manusia memiliki batas kesabaran, sementara Tuhan Maha Mendengar dan Maha Melihat segala sesuatu yang terjadi.

Mawa turut menyinggung soal hawa nafsu yang dapat menghancurkan diri sendiri jika tidak dikendalikan.