Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Insanul Fahmi Ungkap Penyesalan, Curhat Wardatina Mawa Jadi Sorotan

Minggu, 25 Januari 2026 – 12:16 WIB
Insanul Fahmi Ungkap Penyesalan, Curhat Wardatina Mawa Jadi Sorotan - JPNN.COM
Wardatina Mawa di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (4/12). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Wardatina Mawa kembali menjadi perhatian publik di tengah polemik rumah tangganya dengan Insanul Fahmi.

Lewat unggahan di media sosial, Mawa menyampaikan curahan hati yang sarat makna tentang kehidupan, keikhlasan, dan kekuatan seorang ibu.

Dalam unggahan terbarunya di Instagram, Mawa menuliskan pesan reflektif yang menyinggung soal pentingnya menjaga hati dan tidak menyakiti orang lain.

Baca Juga:

Mawa menilai hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan kebencian dan perbuatan buruk.

“Bagiku hidup ini terlalu singkat untuk jadi jahat atau menyakiti orang lain. Mungkin hari ini kita tertawa di atas air mata orang lain, tapi percayalah, bumi ini berputar,” tulis Mawa.

Dia juga mengingatkan bahwa setiap perbuatan manusia akan mendapat balasan pada waktunya.

Baca Juga:

Menurutnya, manusia memiliki batas kesabaran, sementara Tuhan Maha Mendengar dan Maha Melihat segala sesuatu yang terjadi.

Mawa turut menyinggung soal hawa nafsu yang dapat menghancurkan diri sendiri jika tidak dikendalikan.

Unggahan Wardatina Mawa soal kehidupan dan anaknya dikaitkan dengan permintaan maaf Insanul Fahmi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Wardatina Mawa  Insanul Fahmi  Inara Rusli  Pernikahan artis  perceraian 
BERITA WARDATINA MAWA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp