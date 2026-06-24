Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Insentif Menyeluruh Diyakini Bisa Percepat Investasi Industri Kendaraan Listrik

Rabu, 24 Juni 2026 – 05:44 WIB
Insentif Menyeluruh Diyakini Bisa Percepat Investasi Industri Kendaraan Listrik - JPNN.COM
Ilustrasi pabrik mobil. Foto: ANTARA/HO-Nissan/am.

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu memperluas cakupan insentif kendaraan listrik agar tidak hanya mendorong penjualan, tetapi juga memperkuat rantai pasok industri nasional.

Pengamat industri otomotif Yannes Martinus Pasaribu mengatakan insentif yang menyasar seluruh ekosistem kendaraan listrik, mulai dari perakitan hingga industri komponen tier 1 sampai tier 4, berpotensi besar menarik investasi asing ke Indonesia.

Menurut Yannes, investor global umumnya melihat kekuatan ekosistem industri secara menyeluruh sebelum menanamkan modal.

Baca Juga:

"Insentif terhadap ekosistem EV secara lengkap memiliki potensi besar untuk mendorong investasi asing," ujar Yannes, Selasa.

Dia menjelaskan kebijakan insentif saat ini masih banyak difokuskan pada sektor perakitan kendaraan dan pemberian stimulus kepada konsumen.

Sementara itu, industri komponen belum mendapatkan dukungan yang cukup kuat.

Baca Juga:

Kondisi tersebut membuat dampak insentif terhadap investasi di sektor komponen kendaraan listrik masih relatif terbatas.

Apalagi, pertumbuhan kendaraan listrik berbasis baterai (BEV) selama beberapa tahun terakhir, masih banyak ditopang produk impor utuh atau completely built up (CBU).

Pemerintah dinilai perlu memperluas insentif kendaraan listrik agar tidak hanya mendorong penjualan, tetapi juga memperkuat rantai pasok industri nasional

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   insentif EV  kendaraan listrik  industri otomotif  Insentif mobil listrik 
BERITA INSENTIF EV LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp