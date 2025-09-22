Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Insentif Mobil Listrik CBU Disetop, Bos GAC Menanggapi Santai, Perkuat Purnajual

Senin, 22 September 2025 – 15:19 WIB
Insentif Mobil Listrik CBU Disetop, Bos GAC Menanggapi Santai, Perkuat Purnajual - JPNN.COM
AION UT, mobil listrik terbaru yang sudah dirakit lokal. Foto: gac

jpnn.com, JAKARTA - CEO GAC Indonesia, Andry Ciu menanggapi santai rencana pemerintah menyetop insentif mobil listrik yang diimpor secara utuh alias CBU (Completely Built Up).

Andry menyebut justru itu menjadi kabar baik bagi perusahaannya.

"Selama peraturannya enggak berubah, apabila peraturannya seperti itu, mestinya itu menjadi berita baik buat kami."

Baca Juga:

"Saat ini produk GAC Indonesia, AION misalnya sudah tidak ada lagi yang CBU," ujar CEO GAC Indonesia Andry Ciu, di Jakarta.

Kebijakan insentif mobil listrik yang diimpor CBU akan berakhir pada 31 Desember 2025.

Lebih lanjut, Andry menjelaskan GAC sejak awal sudah berkomitmen dalam mempercepat investasi di Indonesia.

Baca Juga:

Semua model yang dipasarkan sudah dirakit lokal dengan TKDN 40 persen.

Selain komitmen membangun fasilitas produksi, GAC juga juga terus memperluas dan melengkapi fasilitas jaringannya di berbagai daerah.

CEO GAC Indonesia, Andry Ciu menanggapi santai rencana pemerintah menyetop insentif mobil listrik yang diimpor secara utuh alias CBU (Completely Built Up).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   GAC Indonesia  Insentif mobil listrik  insentif mobil listrik impor CBU  GAC Aion 
BERITA GAC INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp