Insentif Mobil Listrik Masih Mengambang: Changan Sesuaikan Harga Lumin

Kamis, 22 Januari 2026 – 06:26 WIB
Ada penyesuaian harga Changan Lumin pada awal tahun. Ilustrasi Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Ketidakpastian arah insentif kendaraan listrik dari pemerintah membuat sejumlah merek harus bergerak cepat mengambil keputusan bisnis.

Changan Indonesia pun langsung mengambil langkah pragmatis dengan melakukan penyesuaian harga pada mobil listrik mungilnya, Lumin.

Selama Januari, Lumin dipasarkan dengan harga khusus Rp183 juta.

Harga tersebut bukan semata strategi promosi, melainkan respons langsung atas belum jelasnya skema insentif kendaraan listrik penuh di Indonesia.

CEO Changan Indonesia, Setiawan Surya, mengakui pihaknya tak bisa menunggu lebih lama untuk kepastian regulasi.

“Kami belum tahu kepastiannya. Jadi, untuk Januari ini mau enggak mau kami ambil penyesuaian harga dahulu,” ujarnya di sela media test drive Changan Lumin di Jakarta, Rabu (21/1).

Meski status insentif masih menggantung, Changan memastikan proses distribusi tetap berjalan.

Setiawan menjanjikan unit Lumin yang sudah dipesan konsumen akan dikirim sebelum pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 yang digelar pada 5–15 Februari.

Ketidakpastian arah insentif kendaraan listrik dari pemerintah membuat sejumlah merek harus bergerak cepat mengambil keputusan bisnis. Tak terkecuali Changan

TAGS   changan lumin  harga changan lumin  Changan  Insentif mobil listrik 
