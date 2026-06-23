Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

Insentif Motor Listrik Ditunda Lagi, Menko Airlangga: Masih Dikaji Lagi

Selasa, 23 Juni 2026 – 12:22 WIB
Insentif Motor Listrik Ditunda Lagi, Menko Airlangga: Masih Dikaji Lagi - JPNN.COM
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan pemberian insentif untuk sepeda motor listrik kembali ditunda. ilustrasi. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan pemberian insentif untuk motor listrik kembali ditunda.

Dia menjelaskan penundaan itu dilakukan karena skema insentif masih dalam tahap kajian.

“Insentif sepeda motor listrik kemarin dikaji lagi, tambahan satu bulan,” ungkap Airlangga di Jakarta, Senin.

Baca Juga:

Sebelumnya, program bantuan fiskal tersebut rencananya mulai berlaku pada Juni 2026.

Namun, Airlangga menjelaskan alasan penundaan karena pemerintah saat ini masih perlu membahas mekanisme pelaksanaan program tersebut dengan matang sebelum resmi diluncurkan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan insentif untuk kendaraan listrik yang ditargetkan mencakup masing-masing 100 ribu unit mobil listrik dan sepeda motor listrik pada tahun ini.

Baca Juga:

Sepeda motor listrik, pemerintah memperkirakan nilai insentif sebesar Rp 5 juta per unit.

Namun, besaran dan skema final bantuan tersebut masih akan diumumkan lebih lanjut setelah pembahasan dengan kementerian dan lembaga terkait selesai.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan pemberian insentif untuk sepeda motor listrik kembali ditunda

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   insentif motor listrik  Airlangga Hartarto  Purbaya Yudhi Sadewa  kendaraan listrik  BBM 
BERITA INSENTIF MOTOR LISTRIK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp