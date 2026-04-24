JPNN.com - Ekonomi

Insentif Pajak Kendaraan Listrik, Ini Formulasi Usulan Bapenda DKI

Minggu, 26 April 2026 – 01:45 WIB
Pengunjung mengamati mobil listrik untuk industri kargo yang hadir di pameran otomotif khusus kendaraan komersial, Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2026 di JIExpo, Kemayoran. Jakarta, Sabtu (11/4/2026). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/wsj.

jpnn.com - Kendaraan listrik bakal dikenai pajak setelah terbitnya terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta menyatakan bakal memungut pajak kendaraan listrik secara wajar, dengan tetap memberikan insentif.

Kepala Bapenda DKI Jakarta Lusiana Herawati menyebut pemerintah telah menyiapkan formulasi tarif setelah terbitnya Permendagri Nomor 11 Tahun 2026.

Baca Juga:

"Pada waktu itu, kami sudah mencoba memformulasikan tarif yang akan diberlakukan," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (25/4/2026).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sempat mengusulkan empat lapisan insentif yakni kendaraan listrik.

Lusiana menerangkan, kendaraan listrik dengan nilai sampai Rp 300 juta mendapat insentif 75 persen, kendaraan senilai Rp 300-Rp 500 juta dapat insentif 65 persen.

Baca Juga:

Kemudian, kendaraan listrik senilai Rp 500-Rp 700 juta mendapat insentif 50 persen.

Sementara, bagi kendaraan listrik dengan nilai di atas Rp 700 juta mendapat insentif 25 persen.

TAGS   kendaraan listrik  pajak  Jakarta  Bapenda DKI  Permendagri  insentif 
