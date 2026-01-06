Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Insiden Anak Bunuh Ibu di Medan, Legislator Minta Pengembang Gim Patuhi Hukum Digital

Selasa, 06 Januari 2026 – 21:03 WIB
Insiden Anak Bunuh Ibu di Medan, Legislator Minta Pengembang Gim Patuhi Hukum Digital - JPNN.COM
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta. Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyebut pemerintah perlu menunjukkan sikap terhadap gim daring yang bermuatan negatif setelah muncul kasus anak 12 tahun membunuh ibu kandung di Medan, Sumatera Utara (Sumut).

"Pemerintah harus mengambil pelajaran penting soal game online atau gim daring yang sudah menimbulkan korban serius seperti ini," kata Sukamta kepada awak media, Selasa (6/1).

Tragedi pilu terjadi di Medan pada Rabu (10/12) kemarin. Seorang anak berusia 12 tega membunuh ibu kandung memakai pisau.

Baca Juga:

Penyidik kepolisian mengungkap tindakan terduga pelaku disinyalir dipengaruhi anime dan gim daring, yakni Mistery Murder. 

Sukamta menyebutkan para pengembang gim daring sebenarnya wajib mematuhi ketentuan Pasal 16A UU ITE.

Adapun, pasal itu mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) seperti pengembang gim daring membuat sistem untuk melindungi anak dari konten negatif atau tidak sesuai usia.

Baca Juga:

Selain itu, kata Sukamta, pengembang gim daring sesuai Pasal 40 huruf 2d UU ITE, wajib memoderasi konten yang membahayakan nyawa orang atau individu dan masyarakat. 

Dia mengatakan pengembang gim daring bahkan bisa memakai Pasal 5 PP Tunas Nimor 17 Tahun 2025 untuk menilai tingkat risiko konten kekerasan.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyebutkan para pengembang gim daring wajib mematuhi ketentuan Pasal 16A UU ITE. Apa isinya?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gim Daring  gim online  Sukamta  Game Online  Pengembang gim 
BERITA GIM DARING LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp