Insiden Horor di Piala Dunia 2026 Berujung Hukuman Berat untuk Pemain Qatar

Kamis, 25 Juni 2026 – 12:38 WIB

jpnn.com - Piala Dunia 2026 menghadirkan konsekuensi pahit bagi gelandang Qatar, Assim Madibo.

Aksi yang membuat Ismael Kone mengalami patah kaki kini berujung pada hukuman tambahan dari FIFA.

FIFA memutuskan menjatuhkan sanksi larangan tampil dalam lima pertandingan kepada pemain berusia 29 tahun tersebut.

Keputusan tersebut lahir setelah FIFA menelaah insiden yang terjadi saat Qatar berhadapan dengan Kanada pada Grup B di Stadion Vancouver, pekan lalu.

Peristiwa itu bermula pada menit ke-51 saat Kone sedang menguasai bola di area tengah lapangan. Madibo datang dari belakang dan melakukan tekel yang berujung cedera serius bagi pemain Kanada tersebut.

Wasit Christian Garay yang memimpin laga tidak ragu mengeluarkan kartu merah langsung kepada Madibo.

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Meski sudah menerima hukuman di lapangan, proses disiplin ternyata masih berlanjut.

FIFA kemudian melakukan peninjauan lebih lanjut. Hasilnya, mereka memutuskan memberi tambahan sanksi berupa larangan bermain selama lima pertandingan.