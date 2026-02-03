Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Insiden Kebocoran Pabrik Kimia di Cilegon, Legislator Singgung Pemeriksaan Menyeluruh

Selasa, 03 Februari 2026 – 16:17 WIB
Insiden Kebocoran Pabrik Kimia di Cilegon, Legislator Singgung Pemeriksaan Menyeluruh - JPNN.COM
Ilustrasi Police Line. Foto: dok JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI Shanty Alda Nathalia menyambut positif langkah Kementerian Lingkungan Hidup (LH) tim penegak hukum (Gakkum) yang cepat mengendalikan situasi menyikapi kebocoran pabrik kimia di Cilegon, Banten.

?"Saya sudah menghubungi Menteri LH dan tim sudah diturunkan. Ini respons taktis yang dibutuhkan," kata legislator fraksi PDI Perjuangan itu kepada awak media seperti dikutip Selasa (3/2).

Namun, dia mengingatkan bahwa kehadiran tim di lapangan sebagak langkah awal dan menekankan substansi penanganan kasus harus menyentuh dua hal fundamental.

Baca Juga:

Pertama, investigasi akar masalah secara objektif dan selanjutnya rehabilitasi total bagi warga terdampak.

"Namun, pekerjaan belum selesai. Saya meminta tim bekerja objektif untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh (thorough investigation)," lanjut Shanty. 

Dia mengatakan tim KLH melakukan audit sistem keselamatan pabrik secara komprehensif. 

Baca Juga:

Menurutnya, kepulan asap oranye tersebut merupakan indikator keras adanya kegagalan sistem yang serius di industri tersebut.

?"Hasil investigasi ini harus transparan dan objektif karena menyangkut kepercayaan publik dan keselamatan nyawa," ujar Shanty.

Anggota Komisi XII DPR RI Shanty Alda Nathalia menyebut perlu ada investigasi dari kasus kebocoran pabrik kimia di Cilegon.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pabrik kimia  pabrik di cilegon  kebocoran bahan kimia  DPR 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp