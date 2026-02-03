Insiden Kebocoran Pabrik Kimia di Cilegon, Legislator Singgung Pemeriksaan Menyeluruh

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI Shanty Alda Nathalia menyambut positif langkah Kementerian Lingkungan Hidup (LH) tim penegak hukum (Gakkum) yang cepat mengendalikan situasi menyikapi kebocoran pabrik kimia di Cilegon, Banten.

?"Saya sudah menghubungi Menteri LH dan tim sudah diturunkan. Ini respons taktis yang dibutuhkan," kata legislator fraksi PDI Perjuangan itu kepada awak media seperti dikutip Selasa (3/2).

Namun, dia mengingatkan bahwa kehadiran tim di lapangan sebagak langkah awal dan menekankan substansi penanganan kasus harus menyentuh dua hal fundamental.

Baca Juga: Industri Kimia Nasional Makin Kompetitif di Pasar Global Berkat Fasilitas Bea Cukai Ini

Pertama, investigasi akar masalah secara objektif dan selanjutnya rehabilitasi total bagi warga terdampak.

"Namun, pekerjaan belum selesai. Saya meminta tim bekerja objektif untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh (thorough investigation)," lanjut Shanty.

Dia mengatakan tim KLH melakukan audit sistem keselamatan pabrik secara komprehensif.

Menurutnya, kepulan asap oranye tersebut merupakan indikator keras adanya kegagalan sistem yang serius di industri tersebut.

?"Hasil investigasi ini harus transparan dan objektif karena menyangkut kepercayaan publik dan keselamatan nyawa," ujar Shanty.