Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Insiden Mobil SPPG Menabrak Siswa, Wapres Gibran Minta Maaf

Jumat, 12 Desember 2025 – 16:11 WIB
Insiden Mobil SPPG Menabrak Siswa, Wapres Gibran Minta Maaf - JPNN.COM
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyampaikan permohonan maaf atas insiden mobil SPPG menabrak siswa dan guru SDN 01 Kalibaru, Jakarta Utara, baru-baru ini.

Gibran berjanji kecelakaan yang membuat sejumlah siswa luka-luka tersebut, tidak akan terulang kembali.

"Atas nama pemerintah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan menyayangkan kejadian ini. Kejadian ini tidak boleh terulang," kata Gibran dalam keterangan pers, dikutip Jumat (12/12).

Baca Juga:

Putra Sulung Presiden RI ke-7 tersebut berjanji akan mendorong penanganan medis maksimal terhadap para korban.

Dia juga akan mengawasi pendampingan psikologis untuk menangani trauma para siswa dan guru yang menjadi korban.

"Saya mendorong penanganan medis yang maksimal bagi para korban, serta pendampingan dan trauma healing bagi para siswa dan guru SDN Kalibaru 01," tuturnya.

Baca Juga:

Dalam keterangannya, Gibran juga memastikan insiden mobil SPPG menabrak di kawasan sekolah tersebut akan diusut secara tuntas.

Dia juga mendesak adanya evaluasi menyeluruh para pihak yang terkait dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Wapres RI Gibran Rakabuming Raka menyampaika permohonan maaf atas insiden mobil SPPG menabrak siswa dan guru SDN 01 Kalibaru, Jakarta Utara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gibran Rakabuming Raka  insiden mobil SPPG  mobil SPPG tabrak siswa  SDN 01 Kalibaru  Cilincing  Jakarta Utara 
BERITA GIBRAN RAKABUMING RAKA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp