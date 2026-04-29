Insiden Perlintasan Rel Kereta Api, SDCI: Tak Hanya Soal Teknis, Tetapi Juga Perilaku

Rabu, 29 April 2026 – 09:23 WIB
Tangkapan layar - Warga melihat commuter line (KRL) jurusan Cikarang yang menabrak kendaraan roda empat yang mogok di perlintasan kereta api dekat stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Senin (27/4/2026). (ANTARA/video warga/aa.)

jpnn.com, JAKARTA - Perlintasan sebidang kerap menjadi titik rawan di jalan raya. Bukan semata soal teknis kendaraan, melainkan bagaimana pengemudi bersikap di ruang yang menuntut kewaspadaan ekstra.

Di sitlah etika berkendara seharusnya berbicara lebih lantang atau menjadi perhatian utama pengendara.

Direktur Safety Defensive Consultant Indonesia (SDCI), Sony Susmana, menilai persoalan mendasar di perlintasan rel justru terletak pada perilaku pengemudi.

Baca Juga:

Dia menyoroti kebiasaan menerobos palang pintu atau mengabaikan sinyal peringatan sebagai pelanggaran serius yang masih kerap terjadi.

Pernyataan itu mengemuka menyusul insiden kecelakaan yang melibatkan taksi listrik dengan kereta di Bekasi, Jawa Barat.

Hingga kini, penyebab pasti kejadian tersebut masih dalam proses penyelidikan.

Baca Juga:

Namun, menurut Sony, terlalu dini jika langsung menyimpulkan bahwa insiden dipicu faktor teknis, seperti gangguan kelistrikan atau roda selip di atas rel.

“Yang perlu dibenahi adalah cara berkendara saat melintasi rel. Jangan memaksakan diri ketika kondisi sudah tidak aman,” ujarnya.

TAGS   insiden perlintasan rel kereta api  perilaku berkendara  etika mengemudi  Kecelakaan Kereta Api  SDCI 

