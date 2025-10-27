Insinerasi Modern Jadi Langkah Strategis Atasi Masalah Sampah Menjadi Energi

jpnn.com - Masalah penanganan sampah menjadi perhatian serius dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah mengubah timbunan sampah menjadi sumber energi melalui pendekatan waste to energy (WTE).

"Teknologi insinerasi modern telah terbukti efektif di berbagai negara maju seperti Jepang, Singapura, Denmark, Korea Selatan, Swedia, dan Tiongkok," kata Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Bidang Hubungan AntarLembaga Pusat dan Daerah, Hanifah Dwi Nirwana, Senin (27/10).

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan sebagai payung hukum pelaksanaannya.

Penerapan teknologi insinerasi modern menjadi pilihan utama yang akan digunakan dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di berbagai daerah.

“Selain menghasilkan energi listrik, teknologi ini mampu mengurangi volume sampah hingga 70–90 persen,” ujar Hanifah.

Di beberapa negara, residu bottom ash dimanfaatkan untuk campuran beton dan paving, sementara fly ash dikelola di fasilitas pengolahan limbah lanjutan. Keunggulan dari teknologi insinerasi modern tersebut ialah mampu memproses atau mengolah timbunan sampah dengan pemenuhan seluruh parameter yang aman untuk lingkungan dan jangka panjang sesuai Perpres.

Hanifah menambahkan, percepatan realisasi program waste to energy memerlukan koordinasi lintas sektor yang solid. Saat ini, kolaborasi antara berbagai kementerian dan lembaga telah berjalan intensif, melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kemenko Pangan, Kemenko Infrastruktur, Kemenko Perekonomian, serta BPI Danantara.

“Seluruh pihak dilibatkan sejak tahap awal karena kebijakan ini menyentuh banyak aspek, mulai dari hukum, kesiapan pemerintah daerah, teknologi, hingga pembiayaan,” jelasnya.